Αμβούργο: Συνεχίζεται το θρίλερ με τον ένοπλο που κρατά όμηρο το παιδί του

Σε αναστολή παραμένει η κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αμβούργου όπου σήμανε συναγερμός από το βράδυ του Σαββάτου λόγω της εισβολής ενόπλου με αυτοκίνητο στην πίστα.

Γύρω στις 20.00 (τοπική ώρα, 21.00 ώρα Ελλάδας) του Σαββάτου, ένας οπλισμένος άνδρας έσπασε με το αυτοκίνητό του την μπάρα σε πύλη και εισήλθε στην πίστα του αεροδρομίου, πυροβολώντας δύο φορές στον αέρα και εκτοξεύοντας δύο φλεγόμενες φιάλες, που έμοιαζαν με βόμβες μολότοφ, σύμφωνα με εκπρόσωπο της αστυνομίας.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι πιστεύει ότι το περιστατικό συνδέεται με «διαμάχη για την επιμέλεια ενός παιδιού». Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, στο αυτοκίνητο επιβαίνουν ένας πατέρας και το παιδί του. Η εφημερίδα Bild ανέφερε ότι ο άνδρας είναι 35 ετών και τουρκικής υπηκοότητας ενώ το παιδί είναι ένα κορίτσι 4 ετών. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται στα τουρκικά.

