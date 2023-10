Λωρίδα της Γάζας: Σφοδροί βομβαρδισμοί – Διακοπή τηλεπικοινωνιών και ίντερνετ

Αεροπορικές επιδρομές πραγματοποίησαν οι ισραηλινές δυνάμεις στην βόρεια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με ανταποκριτές.

Εξαιτίας των βομβαρδισμών διακόπηκαν οι τηλεπικοινωνίες και το ίντερνετ στην περιοχή, όπως επιβεβαίωσε η μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρακολουθεί τη λογοκρισία στο διαδίκτυο, NetBlocks.

Συγκεκριμένα, σημείωσε σε ανάρτησή της στο X, ότι υπάρχει “κατάρρευση της συνδεσιμότητας” στη Λωρίδα της Γάζας και ανέφερε μείωση της συνδεσιμότητας.

⚠ Confirmed: Live network data show a collapse in connectivity in the #Gaza Strip with high impact to Paltel, amid reports of heavy bombardment; the company is the last remaining major operator to supply service as connectivity declines amid ongoing fighting with Israel 📉 pic.twitter.com/nDPf7HnjKF

— NetBlocks (@netblocks) October 27, 2023