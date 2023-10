Βασιλιάς Αμπντάλα για Γάζα: Όχι πρόσφυγες σε Ιορδανία και Αίγυπτο

Προειδοποίηση κατά της προσπάθειας να προωθηθούν Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στην Ιορδανία ή την Αίγυπτο απηύθυνε ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα, κάνοντας λόγο για κόκκινη γραμμή.

Όπως ανέφερε, η ανθρωπιστική κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί εντός της Γάζας και της Δυτικής Όχθης.

«Αυτή είναι μια κόκκινη γραμμή, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το σχέδιο ορισμένων από τους συνήθεις υπόπτους να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν de facto εδαφικά ζητήματα. Όχι πρόσφυγες στην Ιορδανία, όχι πρόσφυγες στην Αίγυπτο», δήλωσε ο βασιλιάς Αμπντάλα σε συνέντευξη Τύπου μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς στο Βερολίνο, σύμφωνα με το Reuters.

