«Τυφλό σημείο τα σύνορα»: Η Χεζμπολάχ υποστηρίζει ότι κατέστρεψε κάμερες παρακολούθησης του ισραηλινού στρατού (βίντεο)

Η σιιτική ισλαμιστική οργάνωση του Λιβάνου, Χεζμπολάχ, υποστηρίζει ότι στις χθεσινές της επιθέσεις στο Ισραήλ κατέστρεψε κάμερες παρακολούθησης σε αρκετές θέσεις του στρατού κατά μήκος των συνόρων με τον Λίβανο.

Μάλιστα δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο διακρίνονται ελεύθεροι σκοπευτές να καταστρέφουν κάμερες παρακολούθησης που είναι τοποθετημένες σε πέντε σημεία κατά μήκος των συνόρων Λιβάνου-Ισραήλ. Ένα από αυτά βρίσκεται σε περιοχή έξω από την ισραηλινή πόλη Μετούλα.

«Τα σύνορα είναι πλέον τυφλό σημείο. Το Ισραήλ δεν έχει τρόπο να παρακολουθεί τι θα συμβεί στη συνέχεια», σχολιάζει ο λογαριασμός στο X (πρώην Twitter) που μοιράστηκε το βίντεο.

Hezbollah has targeted surveillance cameras & equipment all along the Palestine-Lebanon border.

The border is now completely blinded. Israel has no way of monitoring what happens next. pic.twitter.com/1ca5qiP4tf

— روني الدنماركي (@Aldanmarki) October 16, 2023