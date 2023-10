Ευρωκοινοβούλιο: Φόρος τιμής στα θύματα των επιθέσεων της Χαμάς

Φόρο τιμής στα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων της Χαμάς στο Ισραήλ απέτισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσία της Προέδρου του Ρομπέρτα Μέτσολα, των Προέδρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, αλλά και του Πρέσβη του Ισραήλ στην ΕΕ Χαΐμ Ρέγκεβ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις 1μ.μ. (ώρα Βελγίου), έξω από την έδρα του Ευρωκοινοβουλίου στις Βρυξέλλες (esplanade), όπου είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου (εργαζόμενοι της Ευρωβουλής, αλλά και άλλοι). Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα στο Ισραήλ και ακολούθησαν ο εθνικός ύμνος του Ισραήλ και ο ύμνος της ΕΕ (ωδή στη χαρά).

«Σας ευχαριστώ όλους όσοι είστε μαζί μας σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για το λαό του Ισραήλ που υπέστη την πιο φρικτή επίθεση, εδώ και πάρα πολλά χρόνια», δήλωσε η κ. Μέτσολα και πρόσθεσε: «Η συγκέντρωσή μας εδώ σήμερα είναι συμβολική, η φωνή μας είναι σημαντική και η ισχυρή στάση μας ενάντια στην τρομοκρατία είναι κρίσιμης σημασίας».

