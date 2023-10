Ερντογάν: Έτοιμη για διαμεσολάβηση η Τουρκία – Παλαιστινιακό κράτος με βάση τα σύνορα του 1967 και πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ

Η Τουρκία είναι έτοιμη να μεσολαβήσει, προκειμένου να σταματήσει η σύγκρουση Ισραήλ – Χαμάς και να αποκλιμακωθεί η ένταση, δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως είπε, ο σχηματισμός ενός ανεξάρτητου, γεωγραφικά ενοποιημένου παλαιστινιακού κράτους με βάση τα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ, δεν μπορεί να καθυστερήσει.

Τόνισε επιπλέον ότι η λύση δύο κρατών είναι ο μόνος τρόπος για την επίτευξη περιφερειακής ειρήνης.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν προέτρεψε το Ισραήλ και τη Χαμάς «να στηρίξουν την ειρήνη» και να μην βλάπτουν αμάχους.

#BREAKING Turkish President Erdogan says realization of independent, geographically integrated Palestinian state based on 1967 borders, with Jerusalem as capital, cannot be delayed pic.twitter.com/7UMqh5q1ni

— Anadolu English (@anadoluagency) October 8, 2023