Βίντεο: Πώς η Χαμάς εισέβαλε αιφνιδιαστικά στο Ισραήλ

Σε, τουλάχιστον, πέντε σημεία, παραβίασαν τα σύνορα της Γάζας -Ισραήλ, οι μαχητές της Χαμάς το Σάββατο στην πιο θανατηφόρα εισβολή στο Ισραήλ εδώ και δεκαετίες αιφνιδιάζοντας Ισραηλινούς στρατιώτες, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησαν από την ίδια την ισλαμιστική οργάνωση, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δεκάδες ένοπλοι με τουφέκια εφόδου και χειροβομβίδες με ρουκέτες παραβίασαν τα σύνορα συναντώντας ελάχιστη αντίσταση, πέταξαν με ανεμοπλάνα και χρησιμοποίησαν εμπορικά drones για να επιτεθούν σε ισραηλινούς στρατιωτικούς στόχους, συμπεριλαμβανομένων αρμάτων μάχης και υποδομών επικοινωνίας.

Τα βίντεο που επαλήθευσε η The Post δείχνουν μαχητές να χρησιμοποιούν εκρηκτικά και άλλα μέσα για να παραβιάσουν τον φράχτη των συνόρων του Ισραήλ με τη Γάζα, και στη συνέχεια να οδηγούν και να διανύουν αρκετά χιλιόμετρα, με οχήματα, μηχανές και με τα πόδια, για να επιτεθούν σε ανεπαρκώς φυλασσόμενα στρατιωτικά σημεία και πόλεις, όπου σκότωσαν και αιχμαλώτισαν Ισραηλινούς στρατιώτες και πολίτες.

Άλλο βίντεο δείχνει μαχητές από την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, τις Ταξιαρχίες Izz al-Din al-Qassam, να χρησιμοποιούν εκρηκτικά εναντίον ενός τμήματος του συνοριακού τείχους κοντά στο πέρασμα Erez, το μόνο που υπάρχει για τους κατοίκους της Γάζας που θέλουν να ταξιδέψουν στο Ισραήλ, και που βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Λωρίδας της Γάζας.

Τουλάχιστον επτά ένοπλοι τρέχουν προς το πέρασμα, περνούν μέσα από ένα σημείο ελέγχου ασφαλείας και να πυροβολούν εναντίον ενός φυλακίου.

Ένα άλλο βίντεο δείχνει μαχητές με τα πόδια και μοτοσικλέτες να περνούν μέσα από ένα άνοιγμα που έχει δημιουργηθεί στο συνοριακό φράχτη κοντά στο Κερέμ Σαλόμ, ένα κιμπούτς στα νότια σύνορα του Ισραήλ με την Αίγυπτο.

Στη συνέχεια, οι άνδρες εισβάλλουν σε ένα στρατιωτικό φυλάκιο περίπου τρία μίλια βορειότερα. Διακρίνονται ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα, συμπεριλαμβανομένων τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού και ενός τανκ, καθώς και τα πτώματα πολλών ισραηλινών στρατιωτών, μεταξύ των οποίων ένας που φορούσε μόνο εσώρουχα μποξεράκι, κράνος και στρατιωτικό γιλέκο.

