Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ

Με τη σημαία του Ισραήλ έχουν φωτιστεί τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες, ως ένδειξη συμπαράστασης στις αιφνιδιαστικές επιθέσεις της Χαμάς.

Today, Hamas terrorists have struck at the heart of Israel capturing and killing innocent women and children.

Israel has the right to defend itself – today and in the days to come.

The European Union stands with Israel. pic.twitter.com/qTngixfu78

