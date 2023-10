Νετανιάχου: «Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά το τίμημα θα είναι βαρύ»

Για μια «πανίσχυρη εκδίκηση» κατά του «σκληρού και μοχθηρού πολέμου που ξεκίνησε η Χαμάς» δεσμεύτηκε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου , σε ένα σύντομης διάρκειας τηλεοπτικό του διάγγελμα. σήμερα το βράδυ.

Ο Νετανιάχου έκανε λόγο για για μια μαύρη μέρα για το εβραϊκό κράτος. «Θα κερδίσουμε αυτόν τον πόλεμο, αλλά το τίμημα θα είναι βαρύ», είπε.

«Αυτό που συνέβη σήμερα δεν έχει ξανασυμβεί στο Ισραήλ και θα φροντίσω να μην συμβεί ποτέ ξανά. Ολόκληρη η κυβέρνηση στέκεται πίσω από αυτήν την απόφαση. Ο ισραηλινός στρατός θα χρησιμοποιήσει άμεσα όλες τις δυνάμεις του για να απενεργοποιήσει τις δυνατότητες της Χαμάς. Θα τους πλήξουμε μέχρι θανάτου, θα τους εκδικηθούμε για τη μαύρη μέρα που επέφεραν στο κράτος του Ισραήλ και στους πολίτες του», συνέχισε.

“We will turn all the places in this evil city where Hamas is hiding into ruins.

What happened today will not be seen in Israel and I will make sure it does not happen again 🔥🔥pic.twitter.com/LfO5RvRKA8

