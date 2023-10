Μπορέλ: Η ομηρεία αμάχων αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο

Τον αποτροπιασμό του για τις αναφορές για την ομηρεία αμάχων εκφράζει ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, μετά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, ζητώντας την απελευθέρωσή τους.

News of civilians taken as hostages in their homes or to Gaza are appalling.

This is against international law.

Hostages must be released immediately.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 7, 2023