Ισραήλ: Στους 545 οι τραυματίες – Bίντεο της Χαμάς φέρεται να δείχνει Ισραηλινούς αιχμαλώτους

Είκοσι δύο Ισραηλινοί έχασαν τη ζωή τους και 545 τραυματίστηκαν από τη μεγαλύτερη επίθεση των τελευταίων ετών που εξαπέλυσε σήμερα η Χαμάς κατά του Ισραήλ, με ενόπλους να διασχίζουν τα σύνορα και ομοβροντία ρουκετών να εκτοξεύεται από τη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με την ισραηλινή υπηρεσία πρώτων βοηθειών ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί.

Στο μεταξύ η Χαμάς ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο που – σύμφωνα με την ισλαμιστική οργάνωση – δείχνουν Ισραηλινούς αιχμαλώτους. Ειδικότερα, η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο που δείχνει τουλάχιστον τρεις – εμφανώς έντρομους – άνδρες με πολιτικά ρούχα να κρατούνται από μια ομάδα ενόπλων με θολά πρόσωπα, ισχυριζόμενοι ότι είναι «εχθροί» που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης που εξαπέλυσε η οργάνωση το πρωί εναντίον του Ισραήλ. «Εικόνες (μελών) των Ταξιαρχιών αλ Κάσαμ (Σ.τ.Σ: η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς) που αιχμαλωτίζουν αρκετούς στρατιώτες του εχθρού κατά τη διάρκεια της μάχης (επιχείρησης) ‘Κατακλυσμός αλ-Άκσα’», αναφέρεται σε μια πρόταση σε μαύρο φόντο στην αρχή του βίντεο που δεν έχει ήχο. Στο βάθος διακρίνονται πινακίδες στα εβραϊκά υποδηλώνοντας ότι το βίντεο γυρίστηκε στην ισραηλινή πλευρά στο πέρασμα Ερέζ ανάμεσα σε Λωρίδα της Γάζας και Ισραήλ.

Το ισραηλινό δίκτυο Reshet 13 TV News μετέδωσε ότι ένοπλοι κρατούν αιχμαλώτους στην πόλη Οφάκιμ και ότι πέντε ένοπλοι παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στην πόλη Σντερότ και σπίτια πυρπολήθηκαν.

Τα μέσα ενημέρωσης της Χαμάς μετέδωσαν βίντεο που δείχνουν, όπως υποστηρίζουν, πτώματα Ισραηλινών στρατιωτών να μεταφέρονται από τους μαχητές της οργάνωσης στη Γάζα και Παλαιστίνιους ενόπλους μέσα σε σπίτια Ισραηλινών και άλλους να περιφέρονται σε μια ισραηλινή πόλη μέσα σε τζιπ. Η γνησιότητα των βίντεο ωστόσο δεν μπορεί να επαληθευτεί.

Άλλα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να δείχνουν Παλαιστίνιους να έχουν ανέβει σε τεθωρακισμένο και να πανηγυρίζουν.

The Hamas militant group launched an unprecedented attack on Israel on Saturday.

Gunfire could be heard echoing across the southern Israeli city of Sderot and a tank was set alight on the Gaza-Israel border https://t.co/rEzzLw7ScG pic.twitter.com/43bLDsIF46

— Sky News (@SkyNews) October 7, 2023