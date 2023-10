Ζελένσκι: 48 νεκροί από ρωσική επίθεση σε κατάστημα στην ανατολική Ουκρανία

Πολύνεκρη επίθεση σημειώθηκε σε κατάστημα στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η ρωσική επίθεση σημειώθηκε σε παντοπωλείο.

Από την επίθεση, έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 48 άνθρωποι, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο κ. Ζελένσκι περιέγραψε την επίθεση ως «βάρβαρο ρωσικό έγκλημα».

More than 48 people killed in Russian strike which hit a shop in eastern Ukraine, president Zelensky says https://t.co/QF0bfFe57m

