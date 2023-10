ΕΕ: Στη Γρανάδα ο Ζελένσκι, περισσότερη στρατιωτική βοήθεια υποσχέθηκε ο Σάντσεθ

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζήτησε την Πέμπτη «ενότητα» από τους Ευρωπαίους ηγέτες απέναντι στις υβριδικές ρωσικές επιθέσεις που θεωρεί ότι θα υπάρξουν αυτόν τον χειμώνα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έφτασε στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας και της ΕΕ στη Γρανάδα, όπου συναντήθηκε αρχικά με τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος του υποσχέθηκε περισσότερη στρατιωτική βοήθεια.

I had a fruitful meeting with @sanchezcastejon.

We discussed the new military aid package that includes additional air defense capabilities, artillery, and anti-drone systems.

We are getting ready to open Ukraine’s EU accession talks during the Spanish EU Presidency. I am…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 5, 2023