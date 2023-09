Βρετανία: Έκοψαν το εμβληματικό «δέντρο του Ρομπέν των Δασών» – Συνελήφθη 16χρονος

Ένα από τα πιο διάσημα δέντρα της Βρετανίας, το δέντρο του Sycamore Gap, ηλικίας πολλών εκατοντάδων ετών, βρέθηκε κομμένο χθες Πέμπτη, με τις τοπικές αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 16χρονου ως υπόπτου.

Το δέντρο, όπως κατήγγειλε η διαχειρίστρια αρχή του εθνικού πάρκου του Νορθάμπερλαντ της βορειανατολικής Αγγλίας, φαίνεται να κόπηκε με πριόνι.

Το δέντρο, το οποίο βρισκόταν κοντά στο ρωμαϊκό τείχος που είχε χτιστεί για να ανακόψει εισβολές βαρβαρικών ορδών, είχε εμφανισθεί στην ταινία «Ρομπέν των Δασών» το 1991.

Η τοπική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα για να εξακριβώσει αν πρόκειται περί εγκληματικής ενέργειας και συνέλαβε έναν 16χρονο.

VIDEO: 🇬🇧 One of Britain's most famous trees cut down

The #SycamoreGap tree next to the Roman-era Hadrian's Wall in Northumberland, northeast England, was "deliberately felled", authorities said. A 16-year-old boy has been arrested on suspicion of causing criminal damage pic.twitter.com/8lAJZ6sSiV

