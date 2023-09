Ουζμπεκιστάν: Έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο της Τασκένδης, πολλοί τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε τη νύχτα σε αποθήκη στην Τασκένδη, πρωτεύουσα του Ουζμπεκιστάν, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, οι οποίες διαβεβαίωσαν ότι το αεροδρόμιο, που βρίσκεται κοντά στο σημείο του συμβάντος, λειτουργεί «κανονικά».

«Σημειώθηκε έκρηξη και στη συνέχεια πυρκαγιά, που ακόμη δεν έχει κατασβεστεί», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων, η οποία απέδωσε την έκρηξη σε κεραυνό.

«Ιατρική φροντίδα παρέχεται στους τραυματίες», ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας στο Telegram, χωρίς να διευκρινίζει τον αριθμό τους. Ωστόσο πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν «σοβαρά τραυματίες».

Από την πλευρά του στέλεχος του νοσοκομείου της Τασκένδης δήλωσε ότι εκεί διακομίστηκαν «δέκα τραυματίες, εκ των οποίων ένας σε σοβαρή κατάσταση».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη εταιρείας στον χώρο των τελωνείων του αεροδρομίου, το οποίο, όπως μετέδωσε το επίσημο ουζμπεκικό πρακτορείο UZa, λειτουργεί «κανονικά».

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια τεράστια πύρινη σφαίρα να φωτίζει τον νυκτερινό ουρανό.

BREAKING:

A major explosion just happened at the airport in Tashkent, Uzbekistan.

The shockwave was felt more than 30 km away pic.twitter.com/2hTpqVNNPi

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 27, 2023