Ιράν: Νόμος για βαρύτερες κυρώσεις σε γυναίκες που δεν φορούν μαντίλα

Την επιβολή βαρύτερων κυρώσεων εις βάρος των γυναικών που δεν φορούν μαντίλα σε δημόσιους χώρους προβλέπει νομοσχέδιο το οποίο εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο του Ιράν, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι βουλευτές του Ιράν «ενέκριναν την εφαρμογή του νομοσχεδίου περί ‘του χιτζάμπ και της αγνότητας’ για δοκιμαστική περίοδο τριών ετών», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

