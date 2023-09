Βέλγιο: Έριξαν… τάρτα στον πρόεδρο του κόμματος MR (βίντεο)

Αντιμέτωπος με μία… τάρτα βρέθηκε ο επικεφαλής του βελγικού κόμματος MR Ζορζ-Λουί Μπουσέ, ενώ υπέγραφε το νέο του βιβλίο σε κατάστημα της Λιέγης.

Σε βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, εμφανίζεται ένας νεαρός, ο οποίος περίμενε στην ουρά με τον πατέρα του για περίπου 30 λεπτά, να ζητεί από τον Μπουσέ να φωτογραφηθεί μαζί του.

Τότε, ο πατέρας του νεαρού κατευθύνεται πίσω από τον πολιτικό, βγάζει μία τάρτα και τη ρίχνει στο πρόσωπό του.

MR leader hit in the face with pie during book signing https://t.co/S4XvkvbpbL#Belga #MR #Bouchez #Fnac #Liege #politics #video pic.twitter.com/KB72ETGS46

— Belga News Agency_English (@Belga_English) September 2, 2023