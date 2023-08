Πακιστάν: Έκαψαν εκκλησίες και σπίτια Χριστιανών για «βλασφημία» – Το χρονικό των εντάσεων (βίντεο, φωτογραφίες)

Εκκλησίες και σπίτια Χριστιανών στις φλόγες, απειλές και βανδαλισμοί. Οι εικόνες αυτές επικρατούν στην Παντζάμπ, την πλέον πυκνοκατοικημένη επαρχία του Πακιστάν τα τελευταία 24ωρα, ύστερα από κατηγορίες για «βλασφημία κατά του Κορανίου και του Ισλάμ». Τέτοιου είδους ενέργειες κατά μειονοτικών χριστιανικών κοινοτήτων δεν είναι νέο φαινόμενο στη χώρα.

Η Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανακοίνωσε ότι κάηκαν 8 εκκλησίες, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «θλιβερή και ντροπιαστική». Σύμφωνα με αστυνομική αναφορά που έλαβε το CNN, δύο Χριστιανοί άνδρες κατηγορήθηκαν από την τοπική αστυνομία στην πόλη Τζαρανγουάλα, με το σκεπτικό της «βεβήλωσης του ιερού Κορανίου και της κακοποίησης του Προφήτη Μωάμεθ». Η έκθεση ανέφερε ότι οι άνδρες είχαν κρατηθεί σύμφωνα με τους νόμους περί βλασφημίας του Πακιστάν.

Οι χριστιανικές κοινότητες του Πακιστάν στοχοποιούνται τακτικά με τους αυστηρούς νόμους περί βλασφημίας της χώρας, με οργανώσεις δικαιωμάτων να σημειώνουν στο CNN πως διαχρονικά οι νόμοι αυτοί χρησιμοποιούνται για να εκδιώξουν τις μειονότητες και να τις απομονώσουν από τη δημόσια ζωή.

Ο Γιασίρ Ταλίμπ, ο οποίος εργάζεται για το Κέντρο Κοινωνικής Δικαιοσύνης και βρισκόταν στην πόλη την ώρα του συμβάντος, είπε ότι ένα πλήθος βανδάλισε και πυρπόλησε το σπίτι ενός Χριστιανού που κατηγορείται για βλάσφημα σχόλια κατά του Ισλάμ.

