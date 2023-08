Χαβάη: 36 οι νεκροί από τις πυρκαγιές – Χιλιάδες απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους

Τουλάχιστον 36 άνθρωποι έχουν χάσει σύμφωνα με νεότερο απολογισμό τοπικών αξιωματούχων τη ζωή τους από τις πυρκαγιές που πλήττουν δύο νησιά στη Χαβάη, τη στιγμή που συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους και ορισμένοι έπεσαν στη θάλασσα για να γλιτώσουν από τα πύρινα μέτωπα, τα οποία έχουν κάψει σχεδόν ολοσχερώς την πόλη Λαχάινα στο νησί Μάουι.

BREAKING: 36 people have died in wildfires in Hawaiihttps://t.co/QqDSvaa7F3

Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/nMe8MpwUUL

— Sky News (@SkyNews) August 10, 2023