Χαβάη: Εικόνες καταστροφής από τις πυρκαγιές- Η πόλη Λαχάινα έχει «σχεδόν ολοσχερώς» καεί (φωτογραφίες)

Οι ισχυροί άνεμοι από τον τυφώνα Ντόρα αναζωπύρωσαν τις δασικές πυρκαγιές που μαίνονται στη Χαβάη, καταστρέφοντας την ιστορική πόλη Λαχάινα στο νησί Μάουι και σκορπώντας τον πανικό στους κατοίκους που αναγκάστηκαν να τραπούν σε φυγή. Περίπου 2.100 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, ενώ τρεις μεγάλες πυρκαγιές παραμένουν ενεργές και εκτός ελέγχου στο Μάουι. Πύρινα μέτωπα καίνε επίσης στο Μπιγκ Άιλαντ, γνωστό και ως νησί της Χαβάης, γειτονικό νησί με το Μάουι.

Η πόλη Λαχάινα έχει «σχεδόν ολοσχερώς» καεί, όπως ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Αμερικανός γερουσιαστής από την πολιτεία Μπράιαν Σατς. Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην κομητεία Μάουι. Το σύστημα υγείας του Μάουι έχει κατακλυστεί από ανθρώπους με εγκαύματα και αναπνευστικά προβλήματα. «Οι πυροσβέστες εξακολουθούν να προσπαθούν να θέσουν τις πυρκαγιές υπό έλεγχο και οι πρώτοι μας διασώστες βρίσκονται σε λειτουργία έρευνας και διάσωσης», είπε ο Σατς.

Footage from earlier today showing the utter Devastation in the City of Lāhainā on the Hawaiian Island of Maui due to Wildfires spread quickly by Heavy Winds from Hurricane Dora to the South; the Governor of Hawaii, Josh Green has stated that at least 6 People were Killed just in… pic.twitter.com/7JioGRtoRs

