Ουκρανία: Συνελλήφθη γυναίκα που βοηθούσε τους Ρώσους να εξαπολύσουν επίθεση κατά Ζελένσκι

Γυναίκα που κατηγορείται ότι βοήθησε τη Ρωσία στον σχεδιασμό επίθεσης εναντίον του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια επίσκεψής στο Μικολάιφ στη νότια Ουκρανία, συνέλαβε η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU)

Σε ανακοίνωσή της, η SBU ανέφερε ότι συνέλαβε μια «πληροφοριοδότη της ρωσικής μυστικής υπηρεσίας η οποία συγκέντρωνε πληροφορίες για την προγραμματισμένη επίσκεψη του προέδρου στην περιοχή του Μικολάιφ», κοντά στην πρώτη γραμμή του μετώπου για μια «μαζική αεροπορική επίθεση».

Σύμφωνα με την υπηρεσία, η γυναίκα αυτή, που εργαζόταν σε αποθήκη σε στρατιωτική βάση «προσπάθησε να εξακριβώσει την ώρα και τα μέρη που θα επισκεφτόταν ο αρχηγός του κράτους στην περιοχή».

Η SBU δημοσίευσε μια αλλοιωμένη φωτογραφία της γυναίκας, υπό σύλληψη από αξιωματικούς, μαζί με τηλεφωνικά μηνύματα και χειρόγραφες σημειώσεις για στρατιωτικές δραστηριότητες.

Ο Ζελένσκι δήλωσε σήμερα με ανάρτηση στο Telegram ότι η SBU τον ενημέρωσε για αυτήν την απόπειρα επίθεσης και ότι ενημερώνεται για τον «αγώνα κατά των προδοτών» στην Ουκρανία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισκέφθηκε την περιοχή του Μικολάιβ τον Ιούνιο μετά την ανατίναξη του φράγματος Νόβα Καχόβκα, η οποία προκάλεσε πλημμύρες μεγάλων περιοχών της νότιας Ουκρανίας, και στα τέλη Ιουλίου μετά από πολύνεκρους βομβαρδισμούς.

The SBU detained a woman in Mykolaiv region who was passing on to the Russians information about Volodymyr Zelensky's estimated route during his visit to the region on July 27. This information was supposed to help kill the president. The agent also collected information about… pic.twitter.com/KxhI3R1HrH

— Oriannalyla 🇺🇦 (@Lyla_lilas) August 7, 2023