Βίντεο δείχνει μεγάλη έκρηξη στη Μόσχα, μετά την αναφορά για επίθεση από ουκρανικά drones

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνουν τη στιγμή που σημειώνεται μεγάλη έκρηξη στη Μόσχα.

Υπενθυμίζεται ότι το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Ουκρανία για επίθεση με drone στην ρωσική πρωτεύουσα, υποστηρίζοντας ότι κατέρριψε τρία ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, που επιχείρησαν να επιτεθούν στη Μόσχα.

Το ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος καταρρίφθηκε από τα συστήματα αεράμυνας στη δυτική Μόσχα, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, ενώ τα άλλα δύο εξουδετερώθηκαν από συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, αλλά έπεσαν σε πολυώροφο κτίριο.

Αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη «έχασαν τον έλεγχο» και έπεσαν σε ένα κτίριο που δεν κατοικείται, δήλωσε η ρωσική κυβέρνηση. Δύο κτίρια γραφείων υπέστησαν «μικρή ζημιά», δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν.

#Russians officials report a drone attack on #Moscow One of the towers of the Moscow City complex was damaged.

Koikimedia bringing the world closer to your doorstep pic.twitter.com/Y7RLy1xoYX

— KOIKIMEDIA (@KoikiMedia) July 30, 2023