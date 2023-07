Ζελένσκι: Παράλογο να μην υπάρχει χρονοδιάγραμμα για ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Ενοχλημένος απέναντι στο ΝΑΤΟ εμφανίστηκε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταλογίζοντας στη συμμαχία πως καθυστερεί την ένταξη του Κιέβου.

Σε δηλώσεις του, σημείωσε ότι είναι «πρωτοφανές και παράλογο» να μην υπάρχει χρονοδιάγραμμα, ούτε για την πρόσκληση, ούτε για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

«Φαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία ετοιμότητα ούτε να προσκληθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, ούτε να γίνει μέλος της συμμαχίας» πρόσθεσε.

«Τώρα, στο δρόμο προς το Βίλνιους, λάβαμε μηνύματα ότι συζητούνται ορισμένες διατυπώσεις χωρίς την Ουκρανία», συμπλήρωσε.

«Η αβεβαιότητα είναι αδυναμία. Και θα το συζητήσω ανοιχτά στη σύνοδο κορυφής» συνέχισε, σύμφωνα με το BBC.

Τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε μελλοντικά να ενταχθεί η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ πρόκειται να ξεκαθαρίσουν τα μέλη της συμμαχίας, δήλωσε νωρίτερα ο Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Αναμένω ότι οι σύμμαχοι θα στείλουν ένα σαφές, ενιαίο και θετικό μήνυμα προς την κατεύθυνση της ένταξης της Ουκρανίας», είπε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ σε δηλώσεις του ενόψει την έναρξης των εργασιών της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ.

Ενάμιση χρόνο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι ηγέτες των 31 χωρών-μελών του ΝΑΤΟ επιδιώκουν να στείλουν ένα νέο μήνυμα ενότητας και υποστήριξης στο Κίεβο στη σύνοδο κορυφής του Βίλνιους.

Ευρωπαϊκές διπλωματικές πηγές τόνισαν στη «Ναυτεμπορική» ότι «το σύμφωνο θα προβλέπει την ενίσχυση της ουκρανικής ασφάλειας, αλλά και την παροχή του υψηλότερου επίπεδου προστασίας σε αυτή τη χώρα της ανατολικής Ευρώπης».

Την αποστολή πυραύλων κρουζ μεγάλου βεληνεκούς Scalp στην Ουκρανία ανακοίνωσε στο μεταξύ ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους.

Όπως τόνισε σε δηλώσεις του, προσερχόμενος στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, οι πύραυλοι αυτοί θα βοηθήσουν τις ουκρανικές δυνάμεις να πλήξουν στόχους βαθιά πίσω από τις ρωσικές γραμμές.

«Πιστεύω ότι σήμερα αυτό που είναι σημαντικό για εμάς είναι να στείλουμε ένα μήνυμα υποστήριξης προς την Ουκρανία και ενότητας του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

