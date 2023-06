Γαλλία: «Οι γονείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους», προειδοποιεί ο Μακρόν – Έκρυθμη η κατάσταση

Σε κρίση βρίσκεται η Γαλλία, καθώς οι ταραχές συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα μετά τη δολοφονία του 17χρονου Ναέλ από αστυνομικό, όταν ο νεαρός δεν σταμάτησε σε σήμα του για έλεγχο ρουτίνας. Να υπενθυμίσουμε ότι η γαλλική Εισαγγελία έχει απαγγείλει στον αστυνομικό κατηγορία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Μέσα σε όλη αυτήν την κατάσταση, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος έφυγε άρον άρον από τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών χωρίς την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου, έκανε λόγο για «εργαλειοποίηση» του θανάτου του Ναέλ.

Στο τέλος της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε αυτή την Παρασκευή στο Υπουργείο Εσωτερικών, παρουσία της πρωθυπουργού Μπορν και του υπουργού Ζεράλ Νταρμανέν, ο Μακρόν κατήγγειλε «μια απαράδεκτη εκμετάλλευση του θανάτου ενός εφήβου».

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους εξήρε επίσης την «ταχεία και κατάλληλη» αντίδραση των δυνάμεων της τάξης. Κάλεσε επίσης «όλους τους γονείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους» και ζήτησε από τα κοινωνικά δίκτυα να «αφαιρέσουν» το περιεχόμενο και να εντοπίσουν τους χρήστες που συνδέονται με τη βία στα αστικά κέντρα.

Προσέθεσε δε ότι θα δοθούν περισσότεροι πόροι για τη δημόσια ασφάλεια, αλλά και θα αναπτυχθούν περισσότερες δυνάμεις – ήδη έχει κινητοποιήσει 40.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες.

Μέσα στο πλαίσιο των σοβαρών εξελίξεων, με τις αντιδράσεις να παίρνουν πλέον τη μορφή κοινωνικής αναταραχής, ανακοινώθηκε πως και σήμερα «και μέχρι νεωτέρας» θα σταματούν τα δρομολόγια λεωφορείων και τραμ σε όλο το Ile-de-France για λόγους ασφαλείας. Το ίδιο ανακοινώθηκε και στην πόλη του Μπορντό.

Επίσης, όπως αναφέρουν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις στη Μασσαλία, ύστερα από μια νύχτα σοβαρών επεισοδίων στην πόλη.

Καταστήματα πυρπολήθηκαν στη βόρεια Γαλλία, λεηλατήθηκαν στο Παρίσι σε κεντρικές λεωφόρους, λεωφορεία κάηκαν ολοσχερώς στο Aubervilliers, σκηνές βίας από την Τουρ μέχρι τη Ρεν, το Στρασβούργο και όλα τα προάστια του Παρισιού.

Η αστυνομία συνέλαβε τουλάχιστον 875 άτομα το βράδυ της Πέμπτης 30 Ιουνίου.

Επεισόδια δε, σημειώθηκαν και στις Βρυξέλλες. «Σε διάφορες κοινότητες, νέοι συγκεντρώθηκαν και έπαιξαν γάτα-ποντίκι με την αστυνομία», δήλωσε η αστυνομία στην περιοχή Ισέλ των Βρυκελλών.

Εκεί συγκεντρώθηκε κόσμος μετά από εκκλήσεις που είχαν αναρτηθεί στα κοινωνικά δίκτυα μετά τη δολοφονία του 17χρονου. Συνολικά, 29 άτομα συνελήφθησαν από τη βελγική αστυνομία, μεταξύ των οποίων 26 ανήλικοι.

Το δε βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών, εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία λόγω των ταραχών.

«Ενδέχεται να σημειωθούν διακοπές στις οδικές μετακινήσεις και η παροχή συγκοινωνιών εντός της χώρας μπορεί να μειωθεί», ανέφερε το Foreign Office στην ταξιδιωτική οδηγία που ανήρτησε διαδικτυακά.

Since 27 June, protests have taken place in Paris and across France . Some have turned violent and may lead to disruptions to road travel or targeting of parked cars.

Monitor the media, avoid protests and follow the advice of the authorities https://t.co/WIHLSmkx68

— British in France (@BritishinFrance) June 29, 2023