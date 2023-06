Αίγυπτος: Τραυματίες και εγκλωβισμένοι από κατάρρευση πολυκατοικίας 13 ορόφων στην Αλεξάνδρεια

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ αρκετοί παραμένουν εγκλωβισμένοι έπειτα από κατάρρευση πολυκατοικίας 13 ορόφων στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Αλεξάνδρειας, οι ένοικοι του κτηρίου ήταν όλοι παραθεριστές που δεν ζουν μόνιμα στην πόλη, αλλά την επισκέφθηκαν για τους καλοκαιρινούς μήνες.

Αδιευκρίνιστο παραμένει πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στο κτήριο τη στιγμή της κατάρρευσής του.

Thirteen-storey building housing holidaymakers in Egypt collapses leaving numerous people buried under rubble https://t.co/Jeuf7QhPsJ pic.twitter.com/T6vEs6iJkx

Ομάδες διάσωσης βρίσκονται στο σημείο προκειμένου να απομακρύνουν τα ερείπια και να προσδιορίσουν εάν υπάρχουν άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από αυτά.

Multiple people were trapped beneath collapsed 13-storey building in an Egyptian coastal city

Initial police reports determined that a ‘vertical split’ in the structure of the building caused it to collapse#Alexandria #Egypt #Breaking @Eyaaaad video pic.twitter.com/CuLm6LV4at

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) June 26, 2023