Τηλεφώνημα Φον ντερ Λάιεν σε Ερντογάν: «Θα εργαστούμε για την ενίσχυση της συνεργασίας μας»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, είχε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον οποίο συνεχάρη για την επανεκλογή του.

Συζήτησαν «τις διεθνείς προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένου του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας», αναφέρει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο twitter.

I called President @RTErdogan to congratulate him on his re-election.

We discussed international challenges, including Russia’s war of aggression against Ukraine.

Moreover, we agreed to work together to strengthen cooperation between the EU and Türkiye.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2023