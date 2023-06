Σφοδρές μάχες στην Ουκρανία- Ανακοινώθηκε τέταρτη ανακατάληψη οικισμού

Σφοδρές μάχες σημειώνονται στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση της χώρας. Παράλληλα, την Δευτέρα ανακοινώθηκε ότι το Κίεβο ανακατέλαβε τον οικισμό Στορόγεβε.

Συγκεκριμένα, η αναπληρώτρια υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Χάνα Μαλιάρ ανακοίνωσε την απελευθέρωση του Στορόγεβε από Ουκρανούς στρατιώτες. Πρόκειται για ένα μικρό μέρος, ένα οικισμό, απέναντι από τον ποταμό Μόκρι Γιάλι στο Μπλαγκοντάτνε που ανακαταλήφθηκε το Σαββατοκύριακο.

How #Storozheve was liberated by #UAarmy, marines from #Odesa. pic.twitter.com/ZJqGjFv0Z6

— ArmyInform (@armyinformcomua) June 12, 2023