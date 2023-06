Επίθεση με drone στη ρωσική πόλη Βορονέζ- 3 τραυματίες

Τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με drone στην πόλη Βορονέζ, στη νότια Ρωσία.

Την είδηση έκανε γνωστή ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντερ Γκούσεφ. «Το δωμάτιο σε σπίτι στην οδό Belinsky στο Βορονέζ που χτυπήθηκε από drone σήμερα ήταν άδειο. Την ώρα του συμβάντος δεν ήταν κανείς μέσα. Όπως έχω ήδη πει, παρασχέθηκε ιατρική βοήθεια σε τρεις ελαφρά τραυματίες, δεν χρειάστηκε νοσηλεία. Δεν υπάρχουν νεκροί», είπε.

Εικόνες που φέρεται να τραβήχτηκαν στον τόπο του συμβάντος δείχνουν έναν τοίχο του κτιρίου να έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Το ρωσικό πρακτορείο Tass αναφέρει ότι ενημερώθηκε από τις αρχές ότι το drone είχε στόχο εργοστάσιο αεροσκαφών στην περιοχή, αλλά καταρρίφθηκε.

A #drone crashed into the window of a residential building in #Voronezh, #Russia, — rosZMI pic.twitter.com/7jJ2TChtE0

— Breaking news Ukraine, the world.Stop war (@Andreynowar) June 9, 2023