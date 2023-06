WSJ: Μυστική κατασκοπευτική βάση στην Κούβα σχεδιάζει η Κίνα

Σε μυστική συμφωνία για τη δημιουργία από την Κίνα μιας μονάδας κατασκοπείας στην Κούβα κατέληξαν το Πεκίνο και η Αβάνα, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, τους οποίους επικαλείται η Wall Street Journal.

Όπως σημειώνεται στο δημοσίευμα, η Κίνα θα διαθέσει αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια στην Κούβα για τη δημιουργία των εγκαταστάσεων.

Με τη δημιουργία της μυστικής κατασκοπευτικής βάσης, το Πεκίνο θα μπορούσε να παρακολουθεί αμερικανικά πλοία και επικοινωνίες στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, σημειώνεται στο δημοσίευμα.

China will pay Cuba to host a secret spy base, where Beijing could monitor American ships and electronic communications across the southeastern U.S. https://t.co/KR8feLUc5a

