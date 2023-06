Σεισμός 4,9 Ρίχτερ στη Βουλγαρία – Αισθητός και στη Βόρεια Ελλάδα

Σεισμός μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βουλγαρία, με τη δόνηση να γίνεται αισθητή και σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 15 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Φιλιππούπολης (Πλόβντιβ), της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Βουλγαρίας.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 2 χιλιόμετρα.

