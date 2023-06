Ιράν: Παρουσίασε τον πρώτο του υπερηχητικό πύραυλο

Ένα νέο όπλο προσθέτει στη «φαρέτρα» του το Ιράν, με την Τεχεράνη να ισχυρίζεται ότι δημιούργησε υπερηχητικό πύραυλο που μπορεί να παρακάμψει οποιοδήποτε περιφερειακό σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, ο πύραυλος με την ονομασία «Fattah» έχει βεληνεκές 1.400 χιλιομέτρων.

The domestically-developed hypersonic missile “Fattah”, #Iran IRGC’s most recent achievement, was unveiled on Tuesday morning (June 6) in the presence of President Ebrahim Raisi. pic.twitter.com/wzwUTRR3ez

— IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 6, 2023