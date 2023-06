Σολτς: Η αγανακτισμένη απάντηση σε πολίτες που τον επέκριναν ως «πολεμοκάπηλο»

Σε ασυνήθιστα υψηλούς τόνους απάντησε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, όταν ομάδα πολιτών διέκοψε ομιλία του φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του με αιχμή τους χειρισμούς του Βερολίνου στον πολεμο στην Ουκρανία.

«Πολεμοκάπηλε!», «Κάντε ειρήνη χωρίς όπλα!», «Εξαφανιστείτε!» και «Είμαστε ο λαός!», φώναζε μια μικρή ομάδα πολιτών στη διάρκεια εκδήλωσης χθες για την Ευρώπη στην περιοχή Φάλκενζεε κοντά στο Βερολίνο, στην οποία κεντρικός ομιλητής ήταν ο καγκελάριος.

German Chancellor Olaf Scholz had a rare outburst of anger after he was criticized for his military support of Ukraine. pic.twitter.com/HDTo7ViJH0

— DW News (@dwnews) June 4, 2023