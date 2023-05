Αυστραλία: Υπό έλεγχο η τεράστια φωτιά στο κέντρο του Σίδνεϊ

Mεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλειμμένο εργοστάσιο καπέλων στο κέντρο του Σίδνεϊ, υποχρεώνοντας τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να εκκενώσουν γειτονικά κτίρια διαμερισμάτων.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο από τους πυροσβέστες χωρίς να αναφερθούν θύματα. Οι εικόνες και τα βίντεο που έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου είναι τρομακτικά.

Περισσότερα από 30 οχήματα και 120 πυροσβέστες έδωσαν μάχη με τη φωτιά στο επταώροφο κτίριο το απόγευμα (τοπική ώρα) κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Σίδνεϊ, σύμφωνα με τον Επίτροπο της Πυροσβεστικής και των Υπηρεσιών Διάσωσης της Νέας Νότιας Ουαλίας Τζέρεμι Φιούτρελ.

A massive blaze gutted an abandoned hat factory in central #Sydney on Thursday (May 25) and forced #emergency services to evacuate people from nearby apartment buildings before #firefighters brought the inferno under control, without any casualties reported.#Australia #Fire pic.twitter.com/aiYYdxObV0

