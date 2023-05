Ισπανία: Σοβαρά προβλήματα λόγω των εκτεταμένων πλημμυρών

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν στην νοτιοανατολική Ισπανία οδήγησαν σε εκτεταμένες πλημμύρες.

Για προληπτικούς λόγους οι αρχές έδωσαν εντολή να παραμείνουν κλειστά σχολεία και πανεπιστήμια και παιδικοί σταθμοί.

Μούρθια, Βαλένθια και Ανδαλουσία είναι οι περιοχές όπου καταγράφηκαν τα σοβαρότερα προβλήματα από την κακοκαιρία.

Στην Καρθαγένη δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, αυτοκίνητα βυθίστηκαν στα λασπόνερα, ενώ συνεργεία καταβάλλουν προσπάθειες για την απάντληση υδάτων από υπόγεια σπιτιών, όπως μαρτυρούν εικόνες που μετέδωσε η ισπανική τηλεόραση.

Στη Βαλένθια ορισμένες περιοχές δέχθηκαν τα τελευταία 24ωρα περισσότερη βροχή από όση δέχθηκαν συνολικά το προηγούμενο εξάμηνο, υπογραμμίζει η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (ΑΕΜΕΤ). Στην πόλη Οντινιέντ έπεσαν μέσα σε ένα 24ωρο 130 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, ρεκόρ βροχής για μήνα Μάιο εδώ και πάνω από 100 χρόνια.

Significant flooding in Andalusia, Spain today following heavy rainfall.

I do wonder whether the UK will be seeing scenes like this during the summer from convective rainfall.

