Βρετανία: Πάνω από 20.000 καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε νοσοκομεία μέσα σε πέντε χρόνια

Χιλιάδες εργαζόμενοι σε νοσοκομεία της Μεγάλης Βρετανίας έχουν καταγγείλει σεξουαλικές επιθέσεις και παρενόχληση από ασθενείς τα τελευταία χρόνια σύμφωνα με τα στοιχεία έκθεσης, την οποία επικαλείται ο Guardian.

Βάσει των στοιχείων, τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν καταγραφεί περισσότερες από 20.000 καταγγελίες για περιστατικά σεξουαλικής βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης, με θύτες ασθενείς και θύματα εργαζομένους στα νοσοκομεία.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται καταγγελίες για βιασμό, σεξουαλική επίθεση, παρενόχληση, παρακολούθηση και σεξουαλικά σχόλια.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι τα πραγματικά περιστατικά ενδέχεται να είναι περισσότερα, καθώς το προσωπικό συχνά αποτρέπεται από το να κάνει τέτοιου είδους καταγγελίες.

NHS staff report 20,000 claims of patient sexual misconduct over five years https://t.co/bsnTQ5oI5W

— The Guardian (@guardian) May 23, 2023