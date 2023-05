Χάρι – Μέγκαν: Επεισοδιακή καταδίωξη από παπαράτσι

Ο πρίγκιπας Χάρι, η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ και η μητέρα της ενεπλάκησαν σε μια «σχεδόν καταστροφική καταδίωξη» με παπαράτσι ενώ επέβαιναν στο αυτοκίνητό τους στη Νέα Υόρκη, δήλωσε εκπρόσωπος του πρίγκιπα στο πρακτορείο Reuters.

Το περιστατικό σημειώθηκε αφού αποχώρησαν από μια τελετή απονομής βραβείων, χθες Τρίτη το βράδυ, στη Νέα Υόρκη.

«Αυτή η ανελέητη καταδίωξη, που διήρκεσε πάνω από δύο ώρες, παραλίγο να οδηγήσει σε πολλές συγκρούσεις με άλλους οδηγούς στον δρόμο, πεζούς και δύο αστυνομικούς», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Χάρι σε δήλωση του.

Prince Harry and Meghan Markle were pursued by "highly aggressive paparazzi" for more than 2 hours, resulting in multiple "near collisions," a spokesperson says pic.twitter.com/MJyxo9ju8A

— BNO News (@BNONews) May 17, 2023