Β. Κορέα: Νέες εκτοξεύσεις πυραύλων- «Ο Ειρηνικός μπορεί να γίνει πεδίο βολής»

Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σε νέα εκτόξευση βαλλιστικού πυραύλου προς ανατολική κατεύθυνση, ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας. Την ίδια ώρα η αδερφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, προειδοποίησε ότι η χώρα, που διαθέτει πυρηνικά όπλα, μπορεί να μετατρέψει τον Ειρηνικό σε «πεδίο βολής».

Αναλυτικότερα, ο νοτιοκορεάτικος στρατός ανακοίνωσε πως η Πιονγκγιάνγκ εκτόξευσε δύο βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς (SRBMs) προς την ανατολική θάλασσα, ή θάλασσα της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας στο Τόκιο, κατέπεσαν στη θάλασσα, εκτός ιαπωνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ), και δεν αναφέρθηκαν ζημιές ούτε σε κάποιο αεροσκάφος ούτε σε κάποιο πλοίο.

Ο επικεφαλής του κυβερνώντος κόμματος στη Νότια Κορέα προειδοποίησε ότι οι συνεχιζόμενες προκλήσεις από την Πιονγκγιάνγκ θα καταλήξουν μόνο να ενισχύσουν τις εκκλήσεις προς τον Νότο να αναπτύξει το δικό του πυρηνικό αποτρεπτικό μέσο – μια κίνηση που θα αύξανε δραματικά τις εντάσεις στη χερσόνησο.

Από την πλευρά της, η ιαπωνική ακτοφυλακή έκανε λόγο για όχι λιγότερες από τρεις εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων, που ήδη κατέπεσαν όλοι στη θάλασσα, με τουλάχιστον τον πρώτο να προσθαλασσώνεται εκτός ιαπωνικής αποκλειστικής οικονομικής ζώνης (ΑΟΖ).

Οι νέες εκτοξεύσεις καταγράφονται δυο ημέρες μετά τη δοκιμή διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου (ICBM) από την Πιονγκγιάνγκ, που μίλησε για «ξαφνική» άσκηση.

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, καταδίκασε την νέα εκτόξευση διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου από τη Βόρεια Κορέα το Σαββατοκύριακο, καλώντας την Πιονγκγιάνγκ να σταματήσει τις «προκλητικές ενέργειες», τονίζει δελτίο Τύπου που δημοσιοποιήθηκε χθες Κυριακή από τον εκπρόσωπό του. «Ο Γενικός Γραμματέας καταδικάζει την εκτόξευση, για ακόμη μια φορά, βαλλιστικού πυραύλου με διηπειρωτική εμβέλεια» από τη Βόρεια Κορέα, καλώντας τη να «συμμορφωθεί προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της», σημείωσε ο εκπρόσωπός του, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, στο λακωνικό κείμενο.

The U.S. and ROK conducted a combined air training event with the USAF B-1 Lancer high above the Korean Peninsula on Feb 19, 2023.

ROKAF F-35s and USAF F-16s joined in offering the alliance an opportunity to rehearse short-notice recall missions. #WeFlyTogether #ROKUSAlliance pic.twitter.com/2Rk9FPcsFO

