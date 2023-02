Το «δράμα» των αιθέρων: Έτοιμη και η Κίνα να καταρρίψει «άγνωστο αντικείμενο» – «Δεν μοιάζουν με μπαλόνια», λένε οι ΗΠΑ

Ο Καναδάς κατέρριψε ένα αερομεταφερόμενο αντικείμενο πάνω από το έδαφός του το Σάββατο, την τρίτη τέτοια περίπτωση στον εναέριο χώρο της Βόρειας Αμερικής αυτόν τον μήνα, ενώ τοπικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο πετούσε πάνω από μία από τις πόλεις του.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή σε ομάδες έχουν αναπτυχθεί αναζητώντας το κυλινδρικό αντικείμενο που κατέρριψε το Σάββατο ένα αμερικανικό μαχητικό πάνω από τα εδάφη Γιούκον, ώστε να μπορέσουν να το αναλύσουν και να μάθουν περισσότερα για την αποστολή του.

«Ομάδες εντοπισμού βρίσκονται στο πεδίο αναζητώντας το αντικείμενο για να το αναλύσουν. Υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμη που έχουμε να μάθουμε γι’ αυτό. Αυτός είναι και ο λόγος που η ανάλυση αυτού του αντικειμένου θα είναι πολύ σημαντική», είπε ο Τριντό στους δημοσιογράφους.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023