E.E.: Στέλνει πάνω από 1.500 διασώστες και γιατρούς στην Τουρκία

Σε 1.500 διασώστες και γιατρούς, καθώς και σε 100 εκπαιδευμένους σκύλους, ανέρχεται η συνολική βοήθεια της Ε.Ε. προς τις σεισμόπληκτες περιοχές της Τουρκίας, όπως δήλωσε σήμερα ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων Γιάνες Λέναρτσιτς. Η βοήθεια αυτή προέρχεται από 20 χώρες της Ε.Ε. και τρεις χώρες που συμμετέχουν στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης.

Η Τουρκία ζήτησε σήμερα επιπλέον βοήθεια μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ε.Ε., αυτή τη φορά σε είδη βοήθειας εκτάκτου ανάγκης: σκηνές, κουβέρτες και σόμπες.

More and more European teams mobilised through the #EUCivilProtection Mechanism are joining search and rescue efforts in Türkiye following the #earthquake.

Mulțumim României! 🇷🇴🙏 @IGSU_URGENTE_RO pic.twitter.com/1UZkPZkAq1

— EU Civil Protection & Humanitarian Aid 🇪🇺 (@eu_echo) February 7, 2023