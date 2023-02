ΗΠΑ: Προηγούμενα κινεζικά μπαλόνια στον εναέριο χώρο είχαν χαρακτηριστεί ως UFO

Για «ανησυχητικά κενά» στην στον εθνικό εναέριο χώρο των ΗΠΑ προειδοποίησε ο στρατηγός Γκλεν Ντι Βαν Χερκ, ο οποίος προΐσταται της Διοίκησης Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD), αποκαλύπτοντας προηγούμενες εισβολές κινεζικών κατασκοπευτικών μπαλονιών που όμως δεν είχαν εντοπιστεί.

Το Πεντάγωνο, επιβεβαίωσε ότι ήταν η πέμπτη φορά τα τελευταία χρόνια που το Πεκίνο χρησιμοποίησε τέτοια τεχνολογία για να διεισδύσει στον εναέριο χώρο της χώρας.

Αξιωματούχοι δήλωσαν το Σαββατοκύριακο ότι παρόμοιες εισβολές έγιναν τουλάχιστον τρεις φορές κατά την διάρκεια της προεδρίας Τραμπ κοντά στο Τέξας, τη Φλόριντα, τη Χαβάη και το Γκουάμ. Μία ακόμη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του προέδρου Μπάιντεν, τον Φεβρουάριο του 2022.

Δύο πρώην αξιωματούχοι του υπουργείου Άμυνας που μίλησαν στην Washington Post, υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας του θέματος, δήλωσαν ότι τα προηγούμενα μπαλόνια ενδεχομένως είχαν χαρακτηριστεί ως “αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα”, όρος που παραπέμπει στα UFO.

«Aνακαλύψαμε αυτές τις πτήσεις μετά την ανάληψη των καθηκόντων μας» είπε ο συντονιστής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για τις στρατιωτικές επικοινωνίες, Τζον Κίρμπι. « Οι προηγούμενες πτήσεις ήταν βραχείες και δεν είχαν καμία σχέση με αυτό που είδαμε την περασμένη εβδομάδα» πρόσθεσε.

Acaban de derribar el globo chino "espía"

A US jet just shut down the Chinese spy balloon pic.twitter.com/vbLw40iWfs

— José Malax (@JoseMalax) February 5, 2023