Συρία: Μωρό γεννήθηκε μέσα στα χαλάσματα του σεισμού (βίντεο)

Μέσα στις εικόνες της ανείπωτης τραγωδίας, του πόνου και του θανάτου, υπάρχει πάντα περιθώριο για λίγο φως ζωής. Τις τελευταίες ώρες τον γύρο του Διαδικτύου κάνουν πλάνα από τη γέννηση ενός βρέφους, μέσα στα χαλάσματα που έχει αφήσει πίσω του ο σεισμός στο Αφρίν της βόρειας Συρίας.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στο Twitter μία Κούρδισσα γέννησε το βρέφος, ενώ ήταν σε εξέλιξη η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων να την ανασύρουν από τα συντρίμμια. Το μωρό άντεξε και φέρεται να είναι καλά στην υγεία του. Η μητέρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν τα κατάφερε και λίγο μετά τη γέννα κατέληξε.

Kurdish woman gives birth to a baby in #Rojava #Afrin Kurdistan, under earthquake concrete ruins! 😭😭😭💔💔💔🥲🥲 #Pray4Kurdistan , #EarthquakeKurdistan https://t.co/jYfYaJss4U

— Sara_Anderson94 (@Sara_Anderson94) February 6, 2023