Σεισμός στην Τουρκία: Απέρριψαν την πρόταση Μασκ να βοηθήσει με δοrυφόρο της Starlink

Η τουρκική κυβέρνηση απέρριψε την πρόταση του Έλον Μασκ να στείλει δορυφορική ευρυζωνική βοήθεια στη χώρα μετά τον ισχυρότερο σεισμό που έπληξε τη χώρα εδώ και δεκαετίες.

Ο Μασκ με ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι η Space Exploration Technologies Corp. θα μπορούσε να παρέχει το δίκτυο Starlink εφόσον εγκριθεί από την τουρκική κυβέρνηση.

Ανώτερος Τούρκος αξιωματούχος, ο οποίος δεν θέλησε να κατονομαστεί, τον ευχαρίστησε για την πρόταση, αλλά δήλωσε ότι η Τουρκία έχει επαρκή δορυφορική υποστήριξη. Η χώρα διαθέτει σταθμούς βάσης που λειτουργούν με μπαταρίες καθώς σε ορισμένες περιοχές δεν μπορεί να τροφοδοτηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα, είπε ο αξιωματούχος.

Hey @elonmusk a massive earthquake hit Turkey and neighboring countries. Severe communication shortages are happening. Any chance you can help with your starlink satellites? @SpaceX #deprem

— Mehmet Emin Adin, MD (@emin_adin) February 6, 2023