Ολλανδία: Σχεδόν το ένα τέταρτο των νεαρών είναι αρνητές του Ολοκαυτώματος ή πιστεύουν ότι είναι μεγαλοποιημένο

«Αυτό δεν είναι μόνο πολύ σοκαριστικό, είναι επίσης πολύ σοβαρό…». Αυτή ήταν η αντίδραση της Ολλανδής υπουργού Δικαιοσύνης Ντιλάν Γεσιλγκόζ-Ζεγκέριους με ανάρτησή της στον λογαριασμό της στο Twitter, μετά την δημοσιοποίηση έρευνας σύμφωνα με την οποία σχεδόν το ένα τέταρτο των Ολλανδών που γεννήθηκαν μετά το 1980 πιστεύουν ότι το Ολοκαύτωμα είναι μύθος ή ότι ο αριθμός των θυμάτων του είναι ιδιαιτέρως υπερεκτιμημένος.

Η Ολλανδία είναι μία από τις έξι χώρες στις οποίες διενεργήθηκε έρευνα σχετικά με τις γνώσεις και την ευαισθητοποίηση για το Ολοκαύτωμα από το Claims Conference, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που προσπαθεί να εξασφαλίσει ουσιαστική αποζημίωση για τους επιζώντες του Ολοκαυτώματος. Οι άλλες πέντε χώρες είναι η Αυστρία, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ.

Dit is niet alleen ronduit schokkend, het is ook zeer ernstig.

Bijna een kwart van de Nederlanders geboren na 1980 denkt dat de Holocaust een ‘mythe’ is of dat het zwaar ‘overdreven’ wordt.

We hebben als samenleving veel werk te doen. En snel ook. https://t.co/Sdv0Lo9aFS

— Dilan Yesilgöz – Zegerius (@DilanYesilgoz) January 25, 2023