Ε.Ε. και ΝΑΤΟ ενισχύουν τη συνεργασία τους – Υπεγράφη κοινή δήλωση

Κοινή διακήρυξη για την επέκταση της συνεργασίας τους υπέγραψαν σήμερα στις Βρυξέλλες η ηγεσία του ΝΑΤΟ και κορυφαίοι αξιωματούχοι της Ε.Ε.

«Η στρατηγική εταιρική σχέση ΝΑΤΟ-Ε.Ε. βασίζεται στις κοινές μας αξίες, την αποφασιστικότητά μας να αντιμετωπίσουμε κοινές προκλήσεις και την αδιαμφισβήτητη δέσμευσή μας να προωθήσουμε και να διαφυλάξουμε την ειρήνη, την ελευθερία και την ευημερία στον ευρωατλαντικό χώρο» αναφέρεται στην κοινή δήλωση, την τρίτη που υπογράφουν οι δύο θεσμοί. Στο κείμενο τονίζεται ότι «ο βίαιος πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» που «υπονομεύει την ευρωπαϊκή και παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα» συνιστά «τη σοβαρότερη απειλή για την ευρωατλαντική ασφάλεια των τελευταίων δεκαετιών».

Οι δύο πλευρές εκφράζουν την πλήρη αλληλεγγύη τους στην Ουκρανία και επαναλαμβάνουν τη συνεχή υποστήριξή τους για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Τονίζουν επίσης, ότι η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως αυτόν τον πόλεμο και να αποσυρθεί από την Ουκρανία.

Σε δηλώσεις του μετά την υπογραφή της δήλωσης στο αρχηγείο της Συμμαχίας, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ τόνισε πως η συνεργασία των δύο πλευρών «είναι περισσότερο σημαντική παρά ποτέ».

«Πρέπει να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη σύμπραξη ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία» είπε, έχοντας στο πλευρό του την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας επικαλέστηκε μια συνάντηση ανάμεσα στους τρεις αξιωματούχους μερικές ώρες μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο, για να υπογραμμίσει τις στενές σχέσεις τους. Όπως είπε, «ο Πούτιν ήθελε να πάρει την Ουκρανία μέσα σε λίγες ημέρες και να μας διχάσει. Έχει ξεκάθαρα αποτύχει και στα δύο».

Η Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία ΝΑΤΟ-Ε.Ε. συνιστά μια νέα προσπάθεια να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμών, με τη δέσμευση να βελτιωθούν οι προσπάθειες για συνεργασία με στόχο την προστασία κρίσιμης σημασίας υποδομών. Σύμφωνα με τον Στόλτενμπεργκ, το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. έχουν επίσης στόχο να συνεργασθούν στο μέλλον σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ασφάλεια, καθώς και για το διάστημα, την ξένη ανάμιξη και τη χειραγώγηση των πληροφοριών.

Στη δήλωση αναφέρεται επίσης ρητά η Κίνα για πρώτη φορά. «Ο αυξανόμενος δογματισμός και οι πολιτικές της Κίνας αποτελούν προσκλήσεις τις οποίες χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε», δήλωσε ο Στόλτενμπεργκ.

«Η ρωσική απειλή είναι η πιο άμεση, αλλά όχι η μόνη. Γινόμαστε μάρτυρες των αυξανόμενων προσπαθειών της Κίνας να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια τάξη προς όφελός της. Με τη νέα Κοινή Δήλωση Ε.Ε. – ΝΑΤΟ οδηγούμε τη συνεργασία μας στο επόμενο επίπεδο» τόνισε από την πλευρά της η πρόεδρος της Κομισιόν.

"The EU will keep supporting the Ukrainian people and pressing against Russia's imperial war.

We will extend sanctions to those who militarily support Russia's war, such as Belarus and Iran."

— President @vonderleyen #StandWithUkraine pic.twitter.com/uxWiHjkNfD

