Έβρος: Η έκταση που έχει καεί είναι μεγαλύτερη από τη Σιγκαπούρη και τη Νέα Υόρκη

Η έκταση που έχει καεί στον Έβρο είναι τεράστια και ίσως δεν έχει γίνει αυτό ακόμη αντιληπτό. Σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση του meteo χθες Δευτέρα, η πυρκαγιά έχει κατακάψει 808.00 στρέμματα, δηλαδή 808 τετραγωνικά χλμ: δηλαδή έκταση μεγαλύτερης της Σιγκαπούρης (733,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα) και της Νέας Υόρκης (770 τετραγωνικά χλμ).

Τα 808.000 στρέμματα ξεπερνούσε έως χθες, Δευτέρα, το μεσημέρι, η συνολική έκταση που κατέκαψε η δασική πυρκαγιά του Έβρου, η οποία προέκυψε από τη συνένωση των φωτιών σε Αλεξανδρούπολη και Δαδιά, βάσει ανάλυσης του Meteo επί των νεότερων δορυφορικών δεδομένων που έγιναν διαθέσιμα από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Update #EMSR686 #Greece

Our #RapidMappingTeam delivered its 6⃣th Monitoring Product for the historic #wildfire that continues to ravage the areas north of #Alexandroupolis

A total burnt area of 8⃣0⃣8⃣,7⃣ km2 has been detected, an area larger than #NewYorkCity pic.twitter.com/Sy8U8skyfJ

— Copernicus EMS (@CopernicusEMS) August 29, 2023