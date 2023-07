Υποστηρικτές της Just Stop Oil διέκοψαν παιχνίδι στο Wimbledon

Οι διαδηλωτές του Just Stop Oil διέκοψαν δύο φορές το παιχνίδι στο Γουίμπλεντον πετώντας πορτοκαλί κομφετί και κομμάτια παζλ στο γήπεδο 18.

Ο αγώνας μεταξύ του Grigor Dimitrov και του Sho Shimabukuro έγινε στόχος δύο διαδηλωτών.

Στη συνέχεια, ένας τρίτος διαδηλωτής στόχευσε τον αγώνα της Katie Boulter με την Daria Saville. Και οι τρεις διαδηλωτές συνελήφθησαν.

✌️ Britney’s Back, Baby — On Court 18 at the @Wimbledon Championships

Just Stop Oil have disrupted #Wimbledon for the second time today, demanding that the Government immediately halt all new oil and gas in the UK.

Sign up to take action at https://t.co/7BzUVS02dZ pic.twitter.com/3u4usWs36g

— Just Stop Oil (@JustStop_Oil) July 5, 2023