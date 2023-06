Η κλιματική αλλαγή πυροδότησε μεγαλύτερες πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, λένε οι επιστήμονες

Η έκταση που καίγεται από πυρκαγιές στα βόρεια και κεντρικά δάση της Καλιφόρνιας πενταπλασιάστηκε από το 1971 έως το 2021, μια αύξηση που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύεται στο Proceedings of the National Academy of Sciences και την μεταδίδει το CNBC.

Οι δέκα μεγαλύτερες πυρκαγιές στην Καλιφόρνια συνέβησαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες, πέντε από τις οποίες συνέβησαν το 2020 και οκτώ μετά το 2017. Και οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η έκταση που καίγεται κατά τη διάρκεια ενός μέσου καλοκαιριού θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 50% μέχρι τα μέσα του αιώνα, καθώς οι θερμότερες και ξηρότερες συνθήκες εντείνουν τις πυρκαγιές.

Η ανάλυση έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου ο καπνός των πυρκαγιών από τον Καναδά ταξίδεψε στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ και δημιούργησε επικίνδυνα επίπεδα ποιότητας του αέρα σε μεγάλες μητροπολιτικές περιοχές όπως η Φιλαδέλφεια, η Ουάσινγκτον και η Νέα Υόρκη.

Οι ερευνητές διεξήγαγαν στατιστική ανάλυση των δεδομένων θερμοκρασίας και πυρκαγιών για τα καλοκαίρια στην Καλιφόρνια μεταξύ 1971 και 2021 και αξιολόγησαν μοντέλα που έδειχναν πώς θα μπορούσαν να είχαν διαμορφωθεί οι τελευταίες δεκαετίες χωρίς τις ανθρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ανακάλυψαν ότι οι καμένες εκτάσεις αυξήθηκαν κατά 172% περισσότερο από ό,τι θα είχαν αυξηθεί χωρίς την κλιματική αλλαγή.

«Έχει καταστεί σαφές ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή είναι ο κύριος παράγοντας αυτής της αύξησης των ζημιών από πυρκαγιές», δήλωσε ο Amir AghaKouchak, καθηγητής Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του UCI και συν-συγγραφέας της μελέτης, σε σχετική ανακοίνωση.

Οι ερευνητές εντόπισαν τις βροχοπτώσεις κάτω του μέσου όρου, τις θερμότερες θερμοκρασίες του καλοκαιριού, τη χαμηλότερη ανοιξιάτικη χιονοκάλυψη στα βουνά και τις συχνότερες ακραίες καιρικές συνθήκες ως παράγοντες που συνδέουν την κλιματική αλλαγή και τον κίνδυνο πυρκαγιών.

Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι η κλιματική αλλαγή και η μεταβλητότητα ευθύνονται για τη δημιουργία ξηρού αέρα και την τροφοδότηση μεγαλύτερου ελλείμματος πίεσης ατμών, ή τη διαφορά μεταξύ της ποσότητας υγρασίας στον αέρα και της υγρασίας που μπορεί να συγκρατήσει ο αέρας όταν είναι κορεσμένος. Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλλει στις πυρκαγιές είναι η κακή διαχείριση των δασών, η οποία αφήνει ξερά ξύλα και χαμηλή βλάστηση που βοηθούν στην ανάφλεξη των πυρκαγιών.