Η Κίνα και η «φούσκα» της αμερικανικής «τεχνητής νοημοσύνης»

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την τεράστια επιτυχία της κινεζικής DeepSeek «κάλεσμα αφύπνισης» για τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας στον τομέα της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης.

Για «εντυπωσιακό μοντέλο», έκανε λόγο και ο Σαμ Αλτμαν, ο Διευθύνων Σύμβουλος της OpenAI. Υποσχέθηκε μάλιστα ότι η εταιρεία του θα «παραδώσει πολύ καλύτερα μοντέλα» στο μέλλον. «Είναι συναρπαστικό να έχεις έναν νέο ανταγωνιστή», είπε ο Αλτμαν, κάνοντας μάλλον την ανάγκη, φιλοτιμία.

Η κινεζική DeepSeek προκάλεσε πανικό στις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, που είδαν την κεφαλαιοποίηση τους να χάνει ένα τρισεκατομμύριο δολάρια.

Το timing είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό για τους Αμερικανούς δισεκατομμυριούχους της τεχνολογίας: Μόλις πριν από λίγες μέρες, έπεισαν τον νέο Πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος είναι κάπως άπειρος σε θέματα τεχνολογίας ότι θα επενδύσουν έως και 500 δισ. σε υποδομές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, ώστε οι ΗΠΑ να διατηρήσουν την παγκόσμια ψηφιακή κυριαρχία.

Και τώρα η Κίνα ορθώνει μπροστά τους ένα «φθηνό» τείχος, που αμφισβητεί όμως συθέμελα την αμερικανική ψηφιακή παντοκρατορία, καθώς είναι αμφίβολο αν χρειάζονται τόσα πολλά χρήματα για αυτή την «επιτυχία».

Η φούσκα dot-com

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής της Γουόλ Στρητ, Ρέι Ντάλιο, πάντως βλέπει παραλληλισμούς με τη «φούσκα» των dot-com στο τέλος της προηγούμενης χιλιετίας. «Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε έναν κύκλο πολύ παρόμοιο με το 1998 ή το 1999», δήλωσε ο 75χρονος ιδρυτής του Bridgewater Associates-του μεγαλύτερου hedge fund στον κόσμο.

«Οι τιμές έχουν αυξηθεί σε υψηλά επίπεδα και σε συνδυασμό με τα επιτόκια, η κατάσταση αυτή θα μπορούσε να σκάσει σαν φούσκα», δήλωσε ο Ντάλιο στους Financial Times. «Υπάρχει μια νέα τεχνολογία που αναμφίβολα θα αλλάξει τον κόσμο και θα είναι επιτυχημένη. Ωστόσο, κάποιοι το μπερδεύουν με την επιτυχία των επενδύσεων», προειδοποίησε.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνολογίας είχαν αυξηθεί απότομα. Η εξέλιξη αυτή οφειλόταν, αφενός, στην αυξανόμενη εξάπλωση του Διαδικτύου και, αφετέρου, στα χαμηλά επιτόκια. Ακολούθησε μια βάναυση διόρθωση: Ο δείκτης Nasdaq 100, είχε διπλασιαστεί το 1999, ακολουθούμενος από μια πτώση περίπου 80% μέχρι τον Οκτώβριο του 2002. Αυτό συνοδεύτηκε από τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής από τη Fed υπό τον τότε πρόεδρό της, Αλαν Γκρίνσπαν (98).

Ο Nasdaq έχει διπλασιαστεί ξανά από τις αρχές του 2023, λαμβάνοντας μεγάλη ώθηση από μετοχές όπως της Nvidia, που έχασε σχεδόν 600 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία μέσα σε μια ημέρα.

Βοήθησαν οι… κυρώσεις

Η επιτυχία του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της κινεζικής «DeepSeek» θέτει υπό αμφισβήτηση την ανωτερότητα των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας. «Είναι αμφίβολο αν θα αποδώσουν τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έχουν επενδυθεί από εταιρείες της Silicon Valey, σε κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης..«Ο τεχνολογικός πόλεμος μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ είναι πολύ πιο σημαντικός από το κέρδος, όχι μόνο όσον αφορά την οικονομική, αλλά και τη στρατιωτική υπεροχή», είπε ο δισεκατομμυριούχος στους FT. «Όσοι εστίασαν μόνο στην κερδοφορία, δεν θα κερδίσουν αυτόν τον αγώνα», προειδοποίησε.

Η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα ειρωνική λόγω του γεγονότος ότι η επιτυχία της Κίνας είναι πιθανό να οφείλεται στις κυρώσεις των ΗΠΑ. Σε άρθρο της στους Financial Times, η Αντζελα Ζανγκ, καθηγήτρια στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια, δήλωσε: «Οι επιτυχίες της Κίνας στην αποτελεσματικότητα δεν είναι τυχαίες. Αποτελούν άμεση απάντηση στους αυξανόμενους περιορισμούς στις εξαγωγές που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους. Περιορίζοντας την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, οι ΗΠΑ ενίσχυσαν κατά λάθος την κινεζική καινοτομία».

Η Ζανγκ, συγγραφέας του βιβλίου “High Wire: How China Regulates Big Tech and Manages its Economy”, υποστηρίζει ότι η DeepSeek δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, μεταξύ των κινεζικών εταιρειών τεχνολογίας. Και οι Αμερικανοί επενδυτές θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι ότι η Κίνα θα συνεχίσει να κάνει ραγδαίες προόδους στην τεχνολογία AI.

«Φουσκωμένα μοντέλα»

Το θεμελιώδες πρόβλημα για τους αμερικανικούς τεχνολογικούς γίγαντες είναι: Εάν ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της DeepSeek υλοποιεί πραγματικά αυτό που υπόσχεται, τα «φουσκωμένα» επιχειρηματικά μοντέλα των αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας θα μπορούσαν να σκάσουν σαν φούσκες.

«Οι εταιρείες συνήθως προσπαθούν να θέτουν τα μεγέθη της επιχείρησής τους όσο το δυνατόν υψηλότερα προκειμένου να επιτύχουν υψηλή χρηματιστηριακή αποτίμηση. Αυτό μπορεί να γίνει μέσω των πωλήσεων, του κόστους και, τελικά, των τιμών. Εάν κάποιος όπως η DeepSeek αποδείξει ότι πολύπλοκες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να παραχθούν με πολύ χαμηλότερο κόστος, τα χρυσά όνειρα των ευαγγελιστών της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί σύντομα να εξατμιστούν», εξηγούν παράγοντες της ψηφιακής αγοράς στη Ναυτεμπορική.

«Η τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ «αμφισβητείται» από την Κίνα, σχολίασε η αναλύτρια Κάθλιν Μπρουκς από την πλατφόρμα συναλλαγών XTB. «Η εστίαση τώρα είναι στο αν η Κίνα μπορεί να το κάνει καλύτερα, πιο γρήγορα και πιο οικονομικά από τις ΗΠΑ και αν θα μπορούσε να κερδίσει τον αγώνα της τεχνητής νοημοσύνης», τόνισε η Μπρουκς και πρόσθεσε:« Με δεδομένη την απειλή των χαμηλού κόστους κινεζικών μοντέλων παραγωγικής νοημοσύνης, οι επενδυτές αναγκάζονται να «ξανασκεφτούν» τις προοπτικές όσον αφορά τις επενδύσεις και τις αποτιμήσεις. Τα κινεζικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης φάνηκαν να είναι «εξίσου καλά, αν όχι καλύτερα» από τα αμερικανικά». Επειδή οι αγορές καθορίζουν την τιμή, οι αμερικανικοί γίγαντες ξαφνικά βλέπουν πώς δύσκολα θα μπορέσουν πλέον να διατηρήσουν τα ολιγοπώλια τους και να επιβάλλουν φανταστικά υψηλές τιμές.

