DeepSeek: Γνωρίστε τον «νευρικό» Λιανγκ Γουενφένγκ- τον 40χρονο χρηματιστή πίσω από το κινεζικό θαύμα

Ο ιδρυτής της δεν είναι παιδί της τεχνολογίας, δεν είναι ένα nerd, που έγινε ξαφνικά επιτυχημένος επιχειρηματίας. Αντιθέτως, είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας/ χρηματιστής, που μπήκε στον μαγικό κόσμο των tech nerds και ανέτρεψε τα πάντα. Ο Λιανγκ Γουενφένγκ είναι ένα όνομα που θα μας απασχολήσει για πολύ ακόμη.

Το εγχείρημά του – και η επιλογή να μην κρατήσει τη συνταγή του μυστική – πυροδότησαν έναν μίνι πανικό, ο οποίος μεταφράστηκε σε απώλειες 1 τρισ. δολαρίων από την αξία των αμερικανικών μετοχών. Πάνω από το ήμισυ ήταν το πλήγμα στην Nvidia, της οποίας τα chip είναι το «καύσιμο» πάνω στο οποίο τρέχουν τα μοντέλα generative AI, όπως το ChatGPT και τα αντίστοιχα chatbots της Google, της xAI και άλλων εταιρειών.

Αξίζει λοιπόν να δούμε την ιστορία του ανθρώπου που τα προκάλεσε όλα αυτά.

