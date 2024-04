ΗΠΑ: Κατέβασε ταχύτητα η αμερικανική οικονομία το α’ τρίμηνο

Κατέβασε ταχύτητα η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών το πρώτο τρίμηνο του 2024, με τον ρυθμό ανάπτυξής της να είναι χαμηλότερός από τις προσδοκίες των αναλυτών.

Η αμερικανική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 1,6% το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, επίδοση σαφώς χαμηλότερη από τις προσδοκίες των αναλυτών για ανάπτυξη 2,4%.

Το προηγούμενο τρίμηνο, η αμερικανική οικονομία είχε «τρέξει» με ρυθμό 3,4%.

#BREAKING US economic growth slows to 1.6% in first quarter, markedly lower than analysts' expectations of 2.4% pic.twitter.com/HDyXfD1HzP

